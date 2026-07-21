Secuestran a padre e hijo y abandonan sus cuerpos envueltos dentro de ataúdes

Los cuerpos de padre e hijo fueron envueltos en plástico y dejados dentro de ataúdes en una vivienda en la zona rural de municipio de Navolato, Sinaloa.

Ambas víctimas, de 50 y 27 años de edad, identificadas con el nombre de Pedro, habrían sido privadas de la libertad el pasado viernes 17 de julio, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles.

Nada se había sabido de su paradero, hasta que vecinos de la sindicatura de Sataya, informaron la localización de dos cuerpos dejados en una vivienda en el poblado Aguapepito.

Elementos de las distintas corporaciones se trasladaron el sitio y, encontraron los dos ataúdes en el patio frontal de una vivienda, ubicada por la calle principal de dicha comunidad. Dentro estaban los cuerpos de los hombres, envueltos en plástico negro.

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias en el sitio, antes de ordenar su traslado al Servicio Médico Forense, dónde más tarde fueron identificados de manera oficial.

Elementos del Ejército afuera de una vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres, padre e hijo Foto: Especial

En otro punto, madres buscadoras localizaron dos cuerpos al interior de una fosa clandestina, ubicada a espaldas de un panteón, en éste mismo municipio.

Fueron integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa quienes realizaron el hallazgo y dieron aviso a las autoridades, para que se dieran cita en la zona e iniciaran los trabajos de exhumación. Sin embargo, por la manera en que fueron encontrados, hasta el momento se desconoce la identidad de ambas víctimas.

Elementos del Ejército en un camino de terracería ubicado en Sinaloa Foto: Especial

Madres buscadoras localizan restos en El Quemadito

Por Joseph Na’a

Integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa localizaron restos humanos durante una jornada de búsqueda realizada en las inmediaciones del ejido El Quemadito, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió mientras las buscadoras efectuaban labores de rastreo en una zona despoblada cercana al canal que comunica el campo El Diez con El Quemadito, uno de los puntos donde colectivos de familiares de personas desaparecidas han intensificado las búsquedas en los últimos meses.

Tras ubicar los restos, las integrantes del colectivo notificaron a las autoridades competentes, quienes acudieron al sitio para acordonar el área, realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios que serán incorporados a la investigación.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán, donde especialistas llevarán a cabo estudios periciales, antropológicos y genéticos con el propósito de establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el sexo, la edad aproximada ni el tiempo que los restos permanecían en el lugar.