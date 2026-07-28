BYD consolida su crecimiento

Con la inauguración de su nueva sucursal al sur de la Ciudad de México, BYD dio un nuevo paso en su expansión en el país. La compañía automotriz aseguró que inicia una nueva etapa enfocada en consolidar su red comercial y fortalecer la experiencia de los propietarios de sus vehículos.

Ubicada en una de las zonas con mayor actividad comercial y potencial para el mercado, forma parte de la estrategia de BYD para acercar su portafolio de vehículos híbridos enchufables y eléctricos a más consumidores, al tiempo que robustece la infraestructura que respalda a sus clientes antes, durante y después de la compra.

El crecimiento de la red de distribuidores ya no sólo se mide por el número de aperturas, sino por la capacidad de cada punto de venta para ofrecer servicios, atención especializada y soluciones que acompañen el uso diario de sus vehículos.

Gabriel Ríos, director de Flotillas de BYD México, explicó que la empresa trabaja para ofrecer una experiencia integral para el cliente, donde la expansión de la red comercial se complementa con infraestructura de carga, disponibilidad de refacciones y un servicio postventa más eficiente.

“BYD ha crecido exponencialmente. Hoy estamos abriendo la tienda número 104 a nivel nacional y toda esta experiencia que vive el cliente se entrelaza con la infraestructura que hemos desarrollado”, señaló.

A ello se suman las alianzas que la compañía mantiene con distintos operadores de infraestructura de carga en el país, lo que permite ampliar las opciones de recarga en supermercados, centros comerciales y otros espacios públicos.

Como parte de esta estrategia, BYD confirmó la próxima apertura de un segundo Centro de Distribución de Refacciones en Monterrey, Nuevo León, que complementará la operación del almacén ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con Ríos, la nueva instalación permitirá agilizar la atención a la red de distribuidores y reducir los tiempos de entrega de componentes.

“Los distribuidores podrán recibir las refacciones en menos de 24 horas”, explicó.

El fortalecimiento de la logística busca responder al crecimiento sostenido que la marca ha registrado en México durante los últimos años y garantizar un servicio postventa acorde con el incremento de unidades en circulación.

El nuevo BYD KING estuvo presente en esta apertura.

Cambio de rumbo

Para Arturo Gutiérrez, director de la Red de Distribuidores de BYD México, la empresa ha alcanzado un punto de madurez en su expansión comercial. Actualmente, la marca cuenta con más de un centenar de distribuidores en todo el país y su objetivo ya no es acelerar la apertura de nuevas agencias, sino incrementar el desempeño de cada una de ellas mediante una oferta de productos renovada, tecnología y respaldo operativo.

“Con nuestras más de 100 tiendas estamos muy cómodos; ahora la intención es que cada una venda más”, afirmó.

Señaló que actualmente BYD comercializa entre seis mil y siete mil vehículos al mes, desempeño que la posiciona como la séptima marca con mayores ventas dentro del mercado automotriz mexicano. Además del crecimiento comercial, destacó que cada distribuidor genera alrededor de 150 empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades donde opera.

Mercado en madurez

El crecimiento de la marca también ha estado acompañado por un cambio en la percepción del consumidor mexicano hacia los vehículos electrificados.

Carlos Pérez, Business Performance Manager de BYD México, aseguró que, aunque todavía existen dudas sobre la tecnología, el conocimiento de los usuarios ha evolucionado conforme aumentan los beneficios visibles para los propietarios. Entre ellos destacó los menores costos de operación, el ahorro en consumo energético frente a un vehículo de combustión, además de incentivos como la exención de tenencia, verificación y restricciones de circulación en diversas entidades.

“En apenas dos años y medio hemos vendido alrededor de 150 mil vehículos entre híbridos enchufables y eléctricos, lo que demuestra que el mercado mexicano avanza rápidamente hacia la electrificación”, comentó.

La inauguración de BYD Universidad representa más que un nuevo showroom en la capital del país. Simboliza el cambio de estrategia de una marca que, tras consolidar una red nacional de distribuidores, apuesta ahora por fortalecer la infraestructura, el servicio y la experiencia del cliente para sostener el crecimiento de la electrificación en México.