Sheinbaum descarta motivaciones políticas en proceso contra Ernesto Ruffo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, no responde a motivaciones políticas, sino que se trata de un caso de carácter criminal.

Lo anterior lo externó la mandataria desde Palacio Nacional en respuesta a los señalamientos realizados por exjefes de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).

Durante su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo pidió que se revise la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), al sostener que las investigaciones no tienen relación con una persecución política.

Vicente Fox expresidente de México en compañía de los exgobernadores Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Ángel Márquez, respaldaron al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. Cuartoscuro

Más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Porque es la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, declaró.

Por último, Sheinbaum insistió en que quienes han calificado el caso como una acción política están equivocados, ya que, afirmó, el proceso corresponde exclusivamente al ámbito de la procuración de justicia.