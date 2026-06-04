Torpe e inoportuna, la carta del expresidente López Obrador: Moreira

El jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó de torpe e inoportuna la carta del expresidente López Obrador sobre la política estadounidense.

“Es una carta que cuando menos hace titubear dónde está el líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional y lo que eso implica para la conducción del Estado mexicano”, comentó en conferencia de prensa.

En términos muy claros diríamos que tenemos un expresidente muy metiche y que en otros momentos de la historia estas tensiones entre un exgobernante y un gobernante no han sido buenas para México”.

El líder parlamentario opositor pidió recordar la época del llamado Maximato, las intromisiones del presidente Cárdenas en el gobierno de Manuel Ávila Camacho y las de Echeverría en el sexenio de López Portillo.

Ahora, lo que estamos viendo, son las intromisiones de un expresidente en un nuevo gobierno. Son gratuitas todas esas afirmaciones, son innecesarias, es una torpeza”, sostuvo el exgobernador de Coahuila.

Interrogado respecto a los expresidentes del PAN que el sábado anterior participaron en un mitin de respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y si también ellos debían evitar este tipo de manifestaciones, el jefe de los priistas en San Lázaro comento: “El problema de López Obrador es la influencia que ejerce dentro de su partido. Es una influencia que es evidente aquí en la Cámara. No sé si ustedes se percataron que hubo varios oradores de Morena que vitoreaban a López Obrador como presidente y luego cuando hablaban de la actual presidenta y jefe de Estado mexicano no le decían presidenta”, describió.

López Obrador es un tipo muy imprudente, creo que lo que menos necesita México es ese tipo de cartas y ese tipo de afirmaciones que son gratuitas, que nadie las pidió y que también reflejan una tensión dentro de su partido político.

No está aislada la salida del hijo de López Obrador de la dirección de Morena, tienen un cambio reciente en la dirección de ese partido.

Podrían parecer cosas anecdóticas, pero están convulsionando a nuestro país y además no hay una claridad del gobierno mexicano de cómo tratar estos temas de imputaciones a los gobernadores”, planteó el diputado Moreira.

Comentó que no debe olvidarse que el exmandatario es responsable en buena medida de la mala fama que tiene México en materia de combate al crimen.

Su frase de abrazos no balazos fue una oferta electoral para los criminales y también fue un mensaje de permisividad para el mundo, pero además se tradujo en desmantelar las instancias de seguridad y las instancias de inteligencia”, afirmó Moreira.

¿Usted cree que gobierna López Obrador en lugar de la presidenta Sheinbaum?, le preguntaron al coordinador legislativo.