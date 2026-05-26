Tornado deja daños en Acuña, Coahuila

Un intenso tornado afecto la tarde de este martes comunidades ejidales del municipio de Acuña, Coahuila, activando la alerta temprana de Protección Civil.

Lo anterior sembró el pánico entre los habitantes al recordar que este fenómeno meteorológico había dejado devastación y muerte en años anterior en el municipio fronterizo.

Autoridades municipales informaron que inició por la Presa Centenario, Santa Eulalia y otros puntos.

Lo anterior obligó a las autoridades a activar los protocolos y realizar recorridos por los arroyos debido a que el agua bajo con intensidad de la sierra.

Protección Civil mantiene la alerta y el monitoreo constante de las condiciones climatológicas en el municipio.

Los habitantes calificaron el tornado como horrible y pidieron a Dios que se llevara el fenómeno meteorológico ante el temor de que se repitiera la historia del 25 de mayo del 2015, donde hace 11 años un fuerte tornado devasto la ciudad y dejó 14 víctimas.

El alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, destacó que se trabaja permanentemente en el fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana y de protección civil, incorporando nuevas tecnologías y reforzando la capacitación de las corporaciones de emergencia para proteger a la ciudadanía.