¡Alerta química en Hidalgo! Espuma tóxica se tragó un auto y cierran carretera

Siete días después de que comenzara a brotar, la espuma tóxica procedente de los escurrimientos de la presa Javier Rojo Gómez mantiene fuera de servicio la carretera Alfajayucan-Chilcuautla a la altura de La Cañada.

Este martes, el gobierno municipal decretó el cierre indefinido de la vía tras un incidente que puso en riesgo la integridad de un conductor.

De acuerdo con pobladores, el hombre circulaba con aparente normalidad cuando una ráfaga de viento arrastró una nube densa de espuma y la depositó sobre su automóvil y el pavimento en cuestión de segundos. La visibilidad se perdió por completo y el vehículo quedó sepultado bajo la sustancia química.

“Si no es por el claxon no nos damos cuenta. El carro ya no se veía, sólo se escuchaba el ruido pidiendo ayuda”, relató una vecina que junto a otros habitantes auxiliaron al conductor. El hombre fue rescatado con dificultad y no requirió traslado hospitalario.

Por la contingencia, el Ayuntamiento de Alfajayucan cerró de forma indefinida la vía a Chilcuautla. Especial

Los vecinos añadieron que personal de Protección Civil y Bomberos ha intervenido en repetidas ocasiones para retirar el químico y permitir el paso, sin éxito. Cada vez que parece liberarse el tramo, una nueva descarga de espuma vuelve a cubrir la cinta asfáltica, dijeron.

Las autoridades explicaron que la medida se mantendrá hasta que bajen los niveles de riesgo. No habrá reapertura mientras las corrientes de aire sigan empujando la espuma hacia la carretera, pues el evento demostró que la sustancia puede aparecer de forma súbita y sin aviso.

Se pidió a los automovilistas usar vías alternas y evitar acercarse a la zona. Protección Civil mantiene guardias permanentes en la zona. Hasta el momento no existe una fecha estimada para restablecer el tránsito.