CNTE da ultimátum de 24 horas al gobierno; amaga con paro indefinido

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio un plazo de 24 horas al gobierno federal para que, por escrito, ofrezca soluciones puntuales a una lista de 79 demandas relacionadas exclusivamente con el estado de Oaxaca.

Luego de siete horas de negociaciones en la mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación, la disidencia magisterial aseguró que hubo “poca voluntad del gobierno” y respuestas “poco favorables” a las exigencias de la CNTE de Oaxaca.

En consecuencia, adelantaron que, de no ser satisfactorias las soluciones que les propongan, continuarán con los bloqueos carreteros en la capital oaxaqueña y el plan de acción para la Ciudad de México será dado a conocer este miércoles por la tarde-noche.

De acuerdo con Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, la reunión de este martes resultó “excesivamente larga” para abordar los mismos temas.

“Al hacer los planteamientos de este pliego de demandas, de temas pendientes, que no se han concretado, incluso de la jornada de lucha anterior, básicamente encontramos respuestas poco favorables; por lo tanto, el emplazamiento que hicimos hoy en esta mesa es que el día de mañana tengan las respuestas por escrito. Hoy no nos comprometimos a firmar ninguna minuta, porque es responsabilidad del Estado, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, dar las respuestas puntuales a las demandas que ya conocen. Me parece que fue una reunión exhaustiva al plantear los mismos temas”, subrayó al término de la sesión de trabajo la líder magisterial.

Al preguntarle si fueron tiempo perdido las reuniones de este martes, Pérez Martínez consideró que lo rescatable fue que hicieron patente su desacuerdo por el trato que recibieron este lunes de parte de la autoridad capitalina, al ser agredidos con gas lacrimógeno para impedirles instalarse en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Era importante condenar la agresión que se dio a nuestros compañeros y que no vamos a permitir que se dé un escenario de esa manera; queda exhibido el discurso que han mencionado desde Palacio, desde el gobierno federal, de que no haya agresión, cuando sí la hay”, destacó ante periodistas.

La dirigente magisterial puntualizó que esperarán la respuesta de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública a sus exigencias.

Estimó que “está de más” regresar a las instalaciones de Bucareli; por lo que, al conocer la respuesta del gobierno federal por escrito, la difundirán a la opinión pública y a su movimiento.

Reprochó que durante la reunión no se permitió el avance de sus compañeros hacia la plancha del Zócalo.

“No tuvieron esa respuesta favorable y vamos a valorar hacia qué parte se extiende el plantón para los compañeros que vayan llegando”.

La mesa de diálogo estuvo presidida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

Entre las demandas locales que exige la Sección 22 se encuentran la definición de fechas para el pago de becas a estudiantes, adeudos de uniformes a padres de familia y contrataciones.

Finalmente, Araceli Pérez sostuvo que el paro indefinido a partir del 1 de junio “no está a discusión”.