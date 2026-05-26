Analista advierte retos para atraer nuevas inversiones al país
Contreras señaló que factores como la incertidumbre regulatoria y la inseguridad pueden inhibir nuevas entradas de capital y limitar el crecimiento de proyectos productivos en el país.
En entrevista con Negocios en Imagen, señaló que 94% de la inversión reportada correspondió a reinversión de utilidades, es decir, recursos generados por empresas extranjeras ya instaladas en el país que decidieron reinvertir sus ganancias en México.
Indicó que este comportamiento refleja confianza de compañías que ya operan en territorio nacional; sin embargo, advirtió que el principal desafío continúa siendo la atracción de nuevas inversiones y la llegada de empresas extranjeras.
Contreras señaló que factores como la incertidumbre regulatoria y la inseguridad pueden inhibir nuevas entradas de capital y limitar el crecimiento de proyectos productivos en el país.