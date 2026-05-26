Valoran la tecnología pero con medida

El avance de la tecnología es esencial para impulsar la inclusión financiera y dejar atrás inercias en el ámbito de los mercados bursátiles en México, señaló la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza García.

Excélsior

Durante el IX Congreso Iberoamericano México CEAPI 2026 celebrado en la Ciudad de México, García Migoya explicó cómo utilizan la herramienta en beneficio de los inversionistas.

Excélsior

“Pero en realidad tiene que ver con la manera en la que logramos integrar a más número de participantes internacionales y sofisticados al modelo mexicano y hacerlo sin fricciones, hacerlo más eficiente y sin tener que hacer una inversión muy sofisticada y de muy alto impacto en los balances de todos estos inversionistas”, indicó María Ariza García.

Excélsior

Agregó que gracias a la digitalización, existen 70 nuevas empresas cotizando hoy en día y 20 millones de mexicanos participando activamente.

Excélsior

Por su parte, el CEO en Mapfre México, Alberto Berges, sostuvo que aún con Inteligencia Artificial o sin ella, la empresa de seguros siempre ha tenido como eje central al ser humano, por lo que dicha tecnología debe manejarse con mucha precaución y ética.

Además de que la brecha de cobertura en aseguramientos se ha reducido considerablemente con la llegada de la digitalización.

“Hay casos de éxito en México, Colombia, Brasil y Perú, donde tenemos millones de asegurados con primas muy pequeñas y están asegurados con primas muy pequeñas de seguros de vida que son totalmente digitales y que de otra manera no hubiésemos podido hacer hace años”, explicó Berges Rojo.

Este evento internacional reúne a los presidentes de las mayores compañías, instituciones y familias empresarias de la región iberoamericana.