Toño Ixtláhuac llama a dignificar el debate público y rechaza acusaciones sin sustento

Ante las recientes acusaciones realizadas por dirigentes priistas, el presidente municipal de Zitácuaro, Toño Ixtláhuac, afirmó en entrevista con este medio que el debate público en Michoacán debe elevar su nivel y dejar atrás la descalificación basada en señalamientos sin fundamento, pues consideró que estas prácticas sólo denigran la vida política y distraen de las responsabilidades de gobierno.

El edil sostuvo que la política estatal merece tratarse con responsabilidad y seriedad, y lamentó que se recurra a acusaciones al aire que no contribuyen a la construcción de soluciones ni al fortalecimiento institucional.

Zitácuaro y todo Michoacán necesitan diálogo, propuestas y altura de miras. Denigrar la política con comentarios sin fundamento no abona en nada a los resultados que espera el pueblo de nosotros”, expresó.

Ixtláhuac subrayó que su trayectoria en el servicio público se ha guiado por la rectitud y la transparencia, y reiteró que su prioridad está puesta en gobernar con cercanía y responsabilidad hacia la población de Zitácuaro.

Afirmó que su administración se mantiene enfocada en el trabajo territorial, en la atención directa a la ciudadanía y en impulsar acciones que mejoren la calidad de vida en el municipio, más allá del ruido político.

Nuestro compromiso es claro: seguir trabajando cerca del pueblo, con responsabilidad y con hechos. Esa ha sido siempre la base de nuestras decisiones y seguirá siendo el centro de nuestra gestión”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde reiteró su disposición a contribuir a un clima político constructivo, donde el debate se dé con argumentos y respeto, y se privilegie el interés público por encima de la confrontación estéril.

