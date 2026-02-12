Roban ‘cuenta’ a chofer de camión urbano; ¡traía puros de a $20!

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, Nuevo León, luego de que presuntamente robó dinero en efectivo a un chofer de camión urbano e intentó huir corriendo, en la colonia Mitras Centro.

La detención se registró alrededor de las 14:30 horas en el cruce de Jordán y Fresnillo, donde fue asegurado José Alfredo 'Z', de 24 años de edad.

De acuerdo con el informe policial, los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando el conductor de la Ruta 13 “Alianza Real” les hizo señas para que se aproximaran. Al entrevistarse con él, el chofer señaló a un hombre que corría por la zona, indicando que momentos antes le había robado dinero en efectivo que tenía en el tablero de la unidad.

La víctima explicó que había detenido la marcha en el cruce de Simón Bolívar y Paseo de los Leones para descender y revisar las llantas del camión. Al regresar, observó que el presunto responsable bajaba corriendo del vehículo con mil 350 pesos en efectivo, producto de la jornada laboral.

Tras recibir el señalamiento, los oficiales iniciaron una persecución por varias cuadras, logrando darle alcance en el cruce de Jordán y Fresnillo, en el mismo sector, donde le fue asegurado el dinero presuntamente sustraído.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Cae por intentar llevarse una caja fuerte

El pasado 3 de febrero, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que presuntamente intentaba sustraer una caja fuerte del interior de una notaría ubicada en la colonia Mitras Centro, luego de ser sorprendiendo causando daños en el inmueble.

La detención de Carlos Arturo R., de 53 años de edad, se registró alrededor de las 12:00 horas en el cruce de las calles Reforma y Aguirre Pequeño, donde se localiza la Notaría Pública número 44, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector cuando fueron abordados por el propietario del establecimiento, quien solicitó apoyo al señalar que se encontraba en curso un robo al interior del lugar.

El afectado indicó que su teléfono celular le envió una alerta de movimiento dentro del inmueble, por lo que acudió de inmediato y, al llegar, aún se escuchaban ruidos similares a golpes provenientes del interior.

Tras ingresar al inmueble, los oficiales localizaron a un masculino golpeando una caja fuerte e intentando abrirla, misma que ya había sido desprendida de la pared donde se encontraba empotrada. Ante estos hechos, los policías procedieron a su aseguramiento.

Las autoridades señalaron que, durante el intento de robo, el presunto causó daños en diversas puertas que dan acceso a la oficina principal de la notaría. El hombre fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal y esclarecer si el individuo está relacionado con otros hechos delictivos.

