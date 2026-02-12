Dictan prisión preventiva contra Javier Duarte por peculado

Un juez de control del Reclusorio Norte impuso la medida de prisión preventiva contra Javier Duarte, tras ser señalado por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad durante su administración en Veracruz.

La audiencia se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Federal ubicado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República presentó una nueva imputación en su contra por el delito de peculado.

De acuerdo con la acusación, el monto habría sido sustraído de recursos federales etiquetados para apoyo social.

El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó dictar prisión preventiva mientras avanza el proceso y fijó el próximo 17 de febrero como fecha para definir si el exmandatario es vinculado a proceso.

La Fiscalía sustentó la imputación con 38 datos de prueba, según se expuso durante la diligencia.

Durante la audiencia, Duarte solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será en esa fecha cuando se resuelva su situación jurídica.

La nueva medida judicial podría incidir en el tiempo que el exgobernador permanece en prisión. En abril de 2026 cumpliría nueve años privado de la libertad por procesos previos.

El caso vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos públicos durante su gestión, particularmente aquellos dirigidos a sectores vulnerables.

La resolución del próximo 17 de febrero será clave para determinar si el proceso penal avanza hacia la etapa formal.

“FGR intenta justificar la permanencia de Duarte”

Por Excélsior Digital

Al atender a los representantes de los medios de comunicación apostados afuera del penal, el abogado Diego Urizar, defensor de Javier Duarte, explicó que en la audiencia se formuló el delito de peculado en contra del exgobernador de Veracruz, que “es una acusación que empezó desde el 2016, y curiosamente se judicializó cuando faltaban dos meses para que ya pudiera obtener su libertad”.

“Es un expediente que vemos integrado por la Fiscalía, al vapor, simplemente es justificar que se tengan que iniciar procesos nuevos para evitar su salida pronto”, comentó.

El abogado acusó que “la Fiscalía tiene una encomienda clara de tratar de justificar la permanencia de Javier dentro del penal”.

