Titulares de Defensa y Armada acuden a reunión hemisférica de mandos militares

Los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, acudieron a la “Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, que se realizó los días 10 y 11 del presente en la ciudad de Washington, D.C., capital de Estados Unidos.

La Defensa y la Armada ratificaron su compromiso con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos.

La organización del evento, al que asistieron ministros y jefes de Defensa de 35 países, estuvo a cargo del general John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del país anfitrión, con un mensaje de bienvenida del secretario de Guerra, Peter Brian Hegseth.

La Defensa y Semar informaron, en un comunicado conjunto, que en la reunión se abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio.

El general Trevilla Trejo y el almirante Morales Ángeles reafirmaron la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno de México y la coordinación operativa con el Comando Norte en la frontera común.

Señalaron que esta estrategia y cooperación ha demostrado ser efectiva y ha permitido reducir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México.

Revisan agenda con Comando Norte

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que los secretario de Defensa Nacional y Marina se encuentran en Estados Unidos para reunirse con el Comando Norte, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará este jueves a dicho país.

Al realizar su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que el titular de Seguridad federal tendrá varias reuniones planeadas.

Están allá el General Secretario y el Almirante Secretario, viajaron ayer, es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el Secretario de Seguridad va a viajar mañana en una serie reuniones que ya estaban planeadas. El día de hoy en el caso del General y el Almirante Secretario es una reunión, repito con el Comando Norte y son muchos países, no solamente México, a la que fueron invitados", comentó.

La Jefa del Ejecutivo explicó que el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el titular de la Marina, Pedro Morales Ángeles, acuden como parte del entendimiento de seguridad entre ambos países.

“Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos, defensa de la soberanía. Iban a escuchar pues de qué se trata la reunión, ya les informaremos en su momento y el secretario de seguridad ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene”, explicó.

RLO