¡Todo a la cazuela! Hidalgo presume su riqueza culinaria con mil cocineras

Con la participación de mil 340 cocineras y cocineros tradicionales, se realizó la edición 45 de la muestra gastronómica de este municipio, evento enfocado en la difusión de platillos elaborados con ingredientes característicos del Valle del Mezquital.

Durante la jornada, participantes de distintas comunidades presentaron preparaciones basadas en flora, fauna e insectos de la región, utilizando técnicas culinarias transmitidas por generaciones. La convocatoria registró una alta asistencia, lo que, de acuerdo con organizadores, refleja el interés por preservar la cocina tradicional como parte del patrimonio cultural del estado.

En el concurso principal, el primer lugar fue otorgado a Ángela Hernández Hernández, de la comunidad de Julián Villagrán, en Ixmiquilpan, por un guajolote tierno horneado. El segundo sitio correspondió a Eusebio Pérez Mejía, originario de El Mezquital, en Santiago de Anaya, con un mole de olla acompañado de tortas rellenas de escamoles. El tercer lugar fue para Florencio Dajui Cruz, de Panales, Ixmiquilpan, por un platillo preparado con nopales, insectos y flores.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades contribuyen a la conservación de las tradiciones culinarias y generan atracción turística en la región.

La muestra gastronómica de Santiago de Anaya es considerada una de las principales plataformas de promoción de la cocina tradicional hidalguense.