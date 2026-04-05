Sheinbaum destaca éxito del AIFA con 164 mil pasajeros en vacaciones

En la Semana Santa, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró más de 164 mil pasajeros y más de mil 200 vuelos, Informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos”, señala parte del mensaje difundido por la titular del Ejecutivo, que fue acompañado de videos tomados en la terminal aérea:

La presidenta tomó cuatro días de descanso durante esta semana, donde tuvo actividades familiares y además planeó las actividades de sus próximas semanas.

Este lunes, Sheinbaum retomará sus actividades cotidianas en Palacio Nacional, la reunión de gabinete de seguridad, la rueda de prensa matutina y las reuniones con su gabinete.