Carambola en carretera de Coahuila deja cinco heridos

Una carambola donde se vieron involucrados alrededor de 12 autos dejó severos daños materiales, cinco personas lesionadas y caos vial en el municipio de Arteaga, Coahuila.

El accidente múltiple sobrevino en la carretera 57 en el tramo La Carbonera, a la altura del Pueblo Mágico.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al punto para apoyar a los heridos que fueron trasladados a diversos hospitales.

Entre las unidades siniestradas se encuentra un tráiler y aun autobús de pasajeros.

El accidente sobrevino debido a la densa neblina y lo mojado del pavimento debido a la lluvia que ha sido constante en la región sureste del estado.

La vialidad se vio trastocada durante varias horas.

Mientras que elementos de la Guardia Nacional acudieron al punto del accidente para coordinar las acciones y retirar los vehículos para liberar la importante vía de comunicación.

Un tráiler y un autobús de pasajeros también se vieron involucrados Foto: Especial

Accidentes en Durango dejan cuatro muertos

Accidentes en diversas carreteras cobraron la vida de cuatro personas y dejaron 10 lesionados en Durango.

Cuerpos de emergencia trabajaron horas para liberar los cuerpos y los heridos, ya que algunos quedaron atrapados entre los fierros de las unidades en las que se desplazaban.

JCS