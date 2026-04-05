Autobuses Primera Plus anuncia medidas ante ‘paro indefinido’ de transportistas

La empresa Primera Plus alertó sobre posibles interrupciones en sus servicios ante el inicio de un paro nacional indefinido encabezado por organizaciones del campo y transporte, que este lunes 6 de abril de 2026 comenzó con mega bloqueos en carreteras estratégicas del país.

Este lunes 06 de abril se tienen previstas manifestaciones por parte de organizaciones de agricultores y transportistas en diversas vialidades y carreteras”, señaló la compañía, al advertir que podrían registrarse cierres parciales o totales, tráfico intenso y retrasos en traslados. Asimismo, recomendó a los usuarios que ya cuentan con boletos “valorar el cambio de fecha”.

El movimiento es encabezado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista, quienes denunciaron la falta de respuestas ante la crisis estructural del sector agrícola y logístico.

De acuerdo con las organizaciones, el paro responde a la caída de la producción nacional, provocada por importaciones desleales, altos costos, sequías y bajos precios, así como a la creciente inseguridad en carreteras, con delitos como robos, secuestros y extorsiones.

Entre sus principales demandas destacan la eliminación del IEPS al diésel, mayor seguridad en rutas federales, precios justos para productores, la creación de una fiscalía especializada y la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de importación de granos básicos.

Carreteras afectadas en al menos 20 estados

Las organizaciones han señalado que los bloqueos impactarán al menos 20 estados, con especial incidencia en accesos a la Ciudad de México y corredores logísticos clave.

Entre las vialidades afectadas destacan la autopista México–Puebla, autopista México–Querétaro, México–Jorobas, autopista México–Pachuca y autopista México–Cuernavaca.

En la región norte y el Bajío, se prevén bloqueos en la Carretera Federal 45 (Panamericana), la Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí), la vía corta a Chihuahua y la autopista Salamanca–Celaya.

En el occidente y el Pacífico, las afectaciones podrían presentarse en la Autopista de Occidente (15D), la carretera Culiacán–Mazatlán y la carretera Morelia–Pátzcuaro.

Retenes señalados y exigencias de seguridad

Los transportistas también exigen la eliminación de retenes que consideran puntos de extorsión, ubicados en San Roberto (Nuevo León), San Blas (Nayarit), La Venta (Tabasco) y San Luis Río Colorado (Sonora).

Además, demandan operativos permanentes de vigilancia, instalación de cámaras de seguridad y mejores condiciones para el transporte de carga.

El paro nacional indefinido podría tener efectos relevantes en la movilidad, el transporte de mercancías y la cadena de suministro de alimentos, generando retrasos y complicaciones logísticas en distintas regiones del país.

Las organizaciones han reiterado que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas del gobierno federal, en un contexto de creciente tensión en el sector agroalimentario.

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