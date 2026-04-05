No existe razón para manifestarse y cerrar carreteras: Segob a transportistas y campesinos

La Secretaría de Gobernación (Segob) reafirmó que no existen razones para que organizaciones del campo y del transporte “salgan a manifestarse” con la intención de cerrar carreteras y protestar este lunes 6 de abril del 2026.

La postura gubernamental fue difundida la noche de este domingo mediante un comunicado de prensa en el que la dependencia presidida por Rosa Icela Rodríguez Velázquez insistió en que el Gobierno federal ha apoyado a productores y a transportistas en el país, por lo que las pocas organizaciones que han decidido bloquear vías de comunicación carecen de argumentos para salir a las calles.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros (…) reiteramos que no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros” se lee en el comunicado oficial.

Luego de negar el derecho de los inconformes a expresarse, la Segob señaló que en coordinación con la Secretaría de Agricultura desde el año pasado se estableció un diálogo con transportistas y productores para atender sus demandas.

Como resultado de esos acercamientos “se dispusieron 3 mil 412 millones de pesos para compensar -por los precios de los granos - a más de 40 mil 910 productores”.

Los apoyos han sido “de manera directa y a nadie se le ha negado” aseguró la postura oficial.

En el caso de Sinaloa, por ejemplo “se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha”, adelantó la dependencia.

Para dar mayor seguridad a productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación indicó que ha existido diálogo con mandos de la guardia nacional con el propósito de diseñar operativos que disminuyan las agresiones por parte de la delincuencia.

JCS