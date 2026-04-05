Ingresarán a nueva zona en busca de mineros atrapados en Sinaloa

Los cuerpos de rescate están por ingresar a una nueva zona de la mina Santa Fe, en busca de los tres trabajadores atrapados, luego de haber estado bombeando agua hacia el exterior.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, personal de rescate y buzos de la Defensa continúan con acciones de verificación y exploración dentro de la mina, ubicada en el municipio de Rosario, al sur de la entidad.

Hasta el último reporte de este domingo 5 de abril, se había dado a conocer la extracción de casi 13 mil litros, logrando disminuir hasta dos metros el nivel de agua dentro de los túneles.

Al finalizar la inspección al interior de la nueva zona, el grupo de rescatistas ingresará para buscar a los tres mineros, esperando que se encuentren en ese lugar, y finalmente extraerlos.

Para garantizar su traslado, en el campamento se encuentran ambulancias, helicópteros y personas especializado para brindarles los primeros auxilios, y trasladarlos a recibir atención médica en un hospital.

Los trabajos de rescate se complicaron al llegar a una zona debilitada, por lo que antes de poder ingresar, las autoridades tuvieron que colocar material para reforzar los túneles e instalar más de 2.5 km de cableado para instalar una bomba de agua.

Se espera que en las próximas, los rescatistas logren tener acceso a los mineros atrapados desde el 25 de marzo, después del colapsó de una presa de desechos que inundó los túneles de la mina.