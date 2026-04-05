Alerta en Michoacán por medusa dragón azul en playas; advierten riesgo para turistas

Las autoridades de Protección Civil en Michoacán emitieron desde el pasado sábado una alerta preventiva dirigida a la población y turistas ante la detección del dragón azul, un molusco marino potencialmente peligroso, en zonas costeras del estado.

La presencia de esta especie fue confirmada en las playas de Maruata y Boca Apiza, donde se activó la bandera morada, señal internacional que advierte sobre la existencia de fauna marina peligrosa.

El llamado dragón azul, conocido científicamente como Glaucus atlanticus, es un nudibranquio pelágico que habita en aguas tropicales y templadas. Aunque mide apenas entre tres y cuatro centímetros, su apariencia llamativa —con tonos azules, blancos y plateados— puede resultar engañosa.

Este organismo flota en la superficie del mar y se desplaza impulsado por corrientes marinas, lo que facilita su llegada a zonas cercanas a la costa.

Representa un riesgo para los bañistas

El peligro del dragón azul radica en su alimentación. Este molusco consume organismos altamente venenosos, como la Physalia physalis, y almacena sus toxinas en su organismo, utilizándolas como mecanismo de defensa.

El contacto con la piel humana puede provocar picaduras dolorosas y reacciones adversas, similares a las causadas por medusas. Por ello, las autoridades han insistido en evitar cualquier tipo de manipulación o acercamiento.

La presencia del dragón azul fue confirmada en las playas de Maruata y Boca Apiza, donde se activó la bandera morada Quadratín

Síntomas tras el contacto con el dragón azul

La picadura de este molusco puede generar dolor intenso y sensación de quemadura, acompañados de enrojecimiento, ronchas, picazón o incluso ampollas.

En algunos casos, se presentan síntomas más severos como náuseas, vómitos, mareos y dolor de cabeza. En personas sensibles, puede desencadenar reacciones alérgicas graves, dificultad para respirar o alteraciones cardíacas como taquicardia.

Ante cualquier incidente, se recomienda solicitar atención médica inmediata o comunicarse al número de emergencias 911.

Antecedentes recientes en el Pacífico

El avistamiento en Michoacán no es un caso aislado. Semanas antes, autoridades de Colima, a través de su Unidad Estatal de Protección Civil, emitieron una alerta similar tras detectar ejemplares de esta especie en playas del municipio de Manzanillo.

Especialistas señalan que este tipo de apariciones puede estar relacionado con cambios en las corrientes marinas o variaciones en la temperatura del agua, factores que favorecen el desplazamiento de especies pelágicas hacia zonas costeras.

Protección Civil ha exhortado a la población a mantener una actitud preventiva, respetar la señalización en playas y reportar cualquier avistamiento de esta especie a las autoridades correspondientes.

El monitoreo constante permitirá evaluar la evolución del fenómeno y reducir riesgos para los visitantes, especialmente en temporadas vacacionales donde aumenta la afluencia turística.

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