Detienen a María Leticia por intentar matar a su novia tras una discusión

Para investigar una denuncia por feminicidio en grado de tentativa, una mujer identificada como María Leticia “N” fue detenida en el estado de Jalisco.

En un operativo implementado ayer, 11 de febrero, en la colonia Infonavit Revolución del municipio de Tlaquepaque, María Leticia “N” fue detenida mediante un mandamiento decretado por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Quinto Distrito Judicial, con sede en Chapala.

A ella se le investiga por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2022 en la colonia Las Lilas II en el municipio de El Salto.

De acuerdo con las investigaciones, la tarde de aquel día, la ahora detenida y su pareja sentimental se encontraban juntas cuando comenzaron a discutir.

En un momento dado, se presume que María Leticia “N” atacó a su novia con una navaja tipo cúter, lesionándola en múltiples ocasiones.

La víctima logró escapar del ataque y pidió ayuda a un conocido para llamar al número de emergencias 911.

Para su atención, se envió una ambulancia que la trasladó herida hasta los servicios médicos municipales.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a la presunta responsable y solicitar una orden de aprehensión ya ejecutada para llevarla ante la autoridad que la requería.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso con la investigación de delitos, con el objetivo de procurar la justicia en cada caso.

