Como parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, el Gobierno de México llevó al municipio de Tingüindín el Tianguis del Bienestar y “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, acciones para acercar apoyos y servicios a la población.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta municipal, Glenda Mendoza, encabezaron la inauguración.

También estuvieron la responsable nacional del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, Beatriz Adriana Olivares; el general de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, y el titular de la Unidad de Mesas de Paz, Santiago Segui.

La subsecretaria Bárcena refrendó ante los asistentes, en la cancha de basquetbol de San Ángel, el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de mantener la presencia en el territorio y acudir a las comunidades con las autoridades.

Excélsior

En el Gobierno de México trabajamos día a día para que todas y todos vivamos en paz. Queremos dejarlo muy claro: Michoacán no está solo”, afirmó durante el evento, en el que se brindaron apoyos a más de mil familias.

Explicó que mediante el Tianguis del Bienestar se entregan gratuitamente artículos nuevos confiscados en las aduanas que se encontraban almacenados, en beneficio de las familias que más los necesitan.

Asimismo, anunció que en Tingüindín iniciará “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la población puede entregar armas de manera voluntaria y anónima, a cambio de un incentivo económico y sin consecuencias legales. Estos artefactos son destruidos en el lugar por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Subrayó que en los módulos de canje también se intercambian juguetes bélicos por juguetes lúdicos. Con ello se fomenta desde la infancia una cultura de paz y rechazo a la violencia. “Un arma destruida es una vida más que protegemos en nuestras familias”, expresó.

Estos módulos permanecerán en la plaza principal de la comunidad hasta el próximo 1 de diciembre.

Dijo que estas acciones forman parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, mediante el cual el Gobierno federal lleva acciones a las comunidades para atender a quienes más lo requieren y avanzar en la construcción de paz.

Por su parte, la alcaldesa Mendoza agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum llevar el Tianguis del Bienestar a Tingüindín, porque esta acción demuestra que las comunidades más alejadas también cuentan, que su población merece ser escuchada y que el bienestar debe llegar hasta donde más se necesita.

En su oportunidad, Beatriz Olivares destacó la intervención de los jóvenes en las actividades del Tianguis del Bienestar, a través del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, que promueve su participación comunitaria y el acompañamiento en procesos de integración social.

En el Tianguis del Bienestar participan las secretarías de Hacienda, Defensa, Anticorrupción y Buen Gobierno; el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; Aduanas; el Servicio de Administración Tributaria, y la Guardia Nacional, coordinados por la Secretaría de Gobernación.