¡Terminó la espera! Beca Rita Cetina ya tiene calendario de pagos

La espera terminó para miles de estudiantes y padres de familia, pues a partir del 1 de abril, las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina recibirán sus depósitos del bimestre marzo-abril.

Este programa social impulsado por la Secretaría del Bienestar, creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

¿De cuanto es el apoyo económico?

La Beca Rita Cetina es universal para las y los estudiantes de secundaria de planteles públicos y también se otorga a las familias de escasos recursos con hijas o hijos en primaria o preescolar que ya recibían este apoyo desde años pasados.

En este contexto, la beca otorga 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel. Ahora bien, a partir de este año, además, la beca se ampliará de forma universal a primaria.

Para este sector habrá un pago único anual de 2,500 pesos, dedicado a útiles y uniformes. Este pago se realizará previo al inicio del próximo ciclo escolar.

Por último, los depósitos se realizan únicamente por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. El calendario de pago abarca del miércoles 1 al jueves 16 de abril.

fdm