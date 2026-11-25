El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del INE de declararse incompetente para conocer la denuncia presentada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

El proyecto de sentencia considera que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral omitió valorar que el desempeño de una dirigencia partidista forma parte del ejercicio de los derechos político-electorales de afiliación.

Señala que las expresiones atribuidas a la gobernadora están relacionadas con las funciones de Montiel como presidenta nacional de Morena y podrían afectar sus derechos político-electorales, por lo que el INE sí tiene competencia para conocer la queja.

La propuesta ordena a la autoridad electoral revisar nuevamente el caso y, de no encontrar alguna causal de improcedencia, admitir la denuncia y pronunciarse sobre las medidas cautelares y de tutela preventiva solicitadas, sin prejuzgar sobre la existencia de la infracción.

Ambas políticas mantienen un intercambio de descalificaciones, luego que la gobernadora panista acusó a la líder morenista de haber tenido acercamientos con integrantes del crimen organizado.