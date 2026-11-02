Ariadna Montiel revira a Maru Campos: reprocha tercer lugar en homicidios en Chihuahua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de que la mandataria panista desestimó las críticas de la dirigencia morenista por un encuentro con el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

A través de su cuenta de X, Montiel rechazó los señalamientos de la gobernadora y criticó los índices de violencia del estado.

“No vemos fantasmas. Vemos una fotografía que exhibe las complicidades del PRIAN entre quien suplica por la intervención y quien viola la soberanía abriendo la puerta a agentes extranjeros. Y si quieres hablar de muerte, te recuerdo que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios dolosos, producto de tu gobierno fallido”, publicó.

La dirigente de Morena agregó: “Maru Campos, que nadie se esconda cuando llegue el momento de enfrentar la verdad. Te recuerdo que, por más lodo que arrojes para distraer, las preguntas no desaparecen. Porque hacer escándalo no es gobernar y repartir culpas no es rendir cuentas”.

El origen de la disputa en redes

La disputa inició tras la visita de Alejandro Moreno a Chihuahua, donde publicó una fotografía junto a la mandataria estatal reconociendo su labor y llamando al diálogo y la unidad política.

Ante ello, Montiel calificó la imagen como una muestra de hipocresía política por la alianza PRI-PAN, acusando que ambos partidos “pactan arriba porque ya perdieron todo el apoyo abajo”.

En la misma línea, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló a la gobernadora y al líder priista de traicionar las leyes y actuar en favor de intereses extranjeros.

En respuesta a las publicaciones de Montiel y Hernández, la gobernadora Maru Campos compartió un mensaje:

“No suelo responder a este tipo de ataques, pero sus gritos y descalificaciones merecen respuesta. Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con Alito Moreno. Sería mucho más útil que respondieran las preguntas pendientes sobre los vínculos de Morena con el crimen y la muerte”.

Tras ese señalamiento de la mandataria estatal, la dirigencia de Morena reviró con las cifras de homicidios dolosos en Chihuahua y mantuvo la acusación de presunta intervención de agentes foráneos en la entidad.