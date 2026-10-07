Procesan a menor por tentativa de homicidio en secundaria de Querétaro

Un adolescente fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de la agresión registrada el pasado 30 de septiembre al interior de una escuela secundaria del municipio de Querétaro, donde cuatro personas resultaron lesionadas.

La Fiscalía General del Estado informó que, como parte de las investigaciones, se recabaron testimonios, indicios y otros elementos mediante diligencias ministeriales, policiales y periciales, incluidos cateos relacionados con el caso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el menor habría utilizado objetos punzocortantes durante el ataque. Tras las indagatorias, fue puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que mantiene su resguardo conforme al procedimiento establecido para personas menores de edad.

Durante una de las diligencias de cateo, dos adultos, identificados como los padres del adolescente, fueron detenidos por presuntamente obstaculizar la actuación de las autoridades. Posteriormente, ambos fueron vinculados a proceso en una causa distinta por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares.

Este 7 de octubre, la autoridad judicial analizó los datos presentados por el Ministerio Público y determinó sujetar al adolescente a proceso, además de establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos, bajo las normas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y con respeto al debido proceso y los derechos de las personas involucradas.