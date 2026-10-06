Tras ataque de gemelos a secundaria, ahora hay amenazas contra otro plantel

Aún no se cumple una semana del ataque perpetrado en la Secundaria General Número 13 que dejó a una maestra fallecida y otras cuatro personas más lesionadas, en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila, las autoridades activaron protocolos ante la presencia de mensajes intimidantes en otra institución educativa de la llamada Perla de la Laguna.

Ahora fue en la escuela Secundaria Federal Número 2, Federico Berrueto Ramón, donde se activaron los protocolos por parte de las autoridades, luego de que seis alumnos se vieran involucrados por publicar mensajes intimidantes a través de WhatsApp.

Luego de ver los mensajes alumnos acudieron a la dirección para denunciar los hechos, por lo que de inmediato las autoridades educativas activaron los protocolos.

Directivos del plantel informaron a las autoridades de seguridad de la situación alrededor de las 9:00 de la mañana de este martes arribando corporaciones policiacas.

Los seis estudiantes fueron ubicados y enviados a sus respectivos domicilios para tomar clases a distancia, para evitar situaciones de riesgo a alumnos, maestros y personal administrativo.

También se citó a los padres de los involucrados, quienes se comprometieron a vigilar a sus hijos y darles seguimiento y asistencia a las sesiones del programa “Aplícate”.

Entregan secundaria atacada por “los cuates”

Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Coahuila entregó las instalaciones de la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, a la comunidad educativa, al tiempo que continuará con las diligencias correspondientes y solicitará, en su momento procesal, las penas máximas que legalmente corresponden.

La dependencia informó que se trabaja con el municipio para iniciar las labores de limpieza y reforzamiento de seguridad del plantel.

A partir de este lunes 5 de octubre, las clases se desarrollan a distancia y se retornará al plantel de forma paulatina y gradual por parte de alumnos y maestros.

El secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, informó que todas las acciones de seguimiento y acompañamiento se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y especialistas, con el objetivo de brindar acompañamiento profesional a la comunidad.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, dio a conocer que una alumna de preparatoria ya fue dada de alta; el director de la institución continúa hospitalizado y actualmente se encuentra en piso, con recuperación gradual y fuera de peligro.

En tanto, un alumno de secundaria permanece en terapia intensiva y presenta una evolución favorable en la inflamación de la zona craneal; también un maestro permanece en terapia intensiva, estable.

Garza Fishburn resaltó que se mantiene la atención integral a estudiantes, docentes, personal y familias de la comunidad educativa.

Las visitas domiciliarias de acompañamiento continuaron hasta el fin de semana, mientras que a partir de esta semana se pondrá en marcha una ruta de atención y contención socioemocional con reuniones dirigidas a maestros y personal educativo, alumnos y padres de familia.

De igual manera, se enviarán actividades de refuerzo educativo vinculadas con la atención emocional, diseñadas en coordinación con especialistas, para contribuir a la recuperación gradual de las actividades académicas.