Tengo el respaldo de Sonora para seguir con la transformación: Celida López Cárdenas

Con arraigo y amplio reconocimiento público, Celida López Cárdenas, aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, señaló que el tiempo de las mujeres llegó para el estado.

“Considero que es tiempo de mujeres, pero de mujeres que hayamos tenido un trabajo previo en el territorio, de mujeres que ya de veras hayamos estado ahí con los productores, con los sectores organizados. Y creo que la trayectoria es importante.

“Creo que en Morena es muy importante tener una mujer generosa, una mujer que sepa sumar, que sepa hacer que todos se sientan incluidos. Y esa es la parte en la que a mí me parece que tenemos que trabajar muy fuerte”, comentó.

En entrevista con Excélsior, se dijo entusiasta y comprometida con el pueblo sonorense para no fallarle en su anhelo de una vida mejor, justicia social, cuidado de los recursos naturales, la agricultura y los bienes pecuarios.

“Decirte que la causa sigue siendo la misma, que las desigualdades heredadas por los regímenes anteriores nos entregaron un Sonora muy desigual con muchos contrastes y yo creo que el avance, el haber sacado a más de 250 mil personas de la pobreza, es un gran avance, pero aún nos hace falta seguir avanzando.

“Por ejemplo, te encuentras al adulto mayor que está con Morena, que nos apoya, pero es un adulto mayor que requiere recreación, que requiere arte, que requiere entretenimiento, que requiere atención a la salud. Creo que ahí podemos seguir avanzando”, destacó.

Con experiencia pública como presidenta municipal de Hermosillo, secretaria del gobierno del estado en los rubros de Agricultura y Turismo, y jefa de la oficina del gobernador, Alfonso Durazo, señaló que conoce bien a la entidad, los logros y los retos a vencer.

Dijo que su mensaje es para continuar con el cambio impulsado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del primer mandatario estatal de la 4-T.

“Yo creo que el trabajo que ha hecho el doctor Alfonso Durazo, las bases que ha dado en la consolidación de nuestro movimiento, la gran aprobación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, nos permite decir que hay todas las condiciones y la fuerza del movimiento para seguir con la transformación”, apuntó.

Sonora, dijo López Cárdenas, requiere de un liderazgo con raíces en el estado, con conocimiento de la problemática local y con el afán de continuar con la política del bienestar y no de políticos exportados de otras partes, como pretende la oposición.

“Soy la persona que más ha caminado el estado, que más ha tocado puertas y tenemos esta certeza que, independientemente de la coalición que quieren hacer en la oposición de esta idea de que se puede exportar un candidato a Nuevo León, lo que necesitamos es un liderazgo con raíces en Sonora”, puntualizó.

Durante siete semanas ha recorrido Sonora para dialogar y conocer las inquietudes, necesidades y demandas de la población, por lo cual valoró la confianza expresada hacia ella para encabezar la coordinación de la transformación en la entidad.

“Sí, yo pienso que en este momento el proceso, lo que premia es el trabajo en el territorio. La encuesta de Morena no solamente mide conocimiento o popularidad, sino que está midiendo otros atributos como la cercanía con la gente, como la honestidad, el conocimiento del estado, la capacidad de gobernar”, destacó.

Celida López reconoció la civilidad de sus compañeros que también buscan estar al frente de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, pues el movimiento requiere unidad e invitó a los ciudadanos a participar en la encuesta interna de Morena.

“Sonora es la primera vez en Sonora, que hay este proceso democrático interno (para elegir al coordinador de la Defensa de la Transformación). Entonces nos ha tocado irle a decir a la gente que tiene una encuesta. Respondan”, concluyó.

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