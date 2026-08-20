Choque e incendio de revolvedora deja un muerto y un herido en NL

Un choque entre un camión tipo revolvedora y tres vehículos particulares dejó un saldo de una mujer sin vida y un adolescente lesionado en García, Nuevo León.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves sobre la avenida Paseo de los Leones y Cumbres Elite Premier en el mencionado ayuntamiento.

Protección Civil de Monterrey que acudió a apoyar ante el aparatoso accidente informó que aparentemente la revolvedora sufrió una falla mecánica y se impactó contra los vehículos particulares.

Derivado del impacto la revolvedora y una camioneta Mercedes-Benz se incendiaron y consumieron en su totalidad. Al interior de la camioneta fue localizada una mujer ya sin signos vitales.

Se atendió a un joven de 16 años que viajaba en la misma unidad que la mujer, el cual sufrió de una crisis de ansiedad, además de que presentaba policontusiones y quemaduras de primer y segundo. El paciente fue valorado y trasladado al Hospital Muguerza Cumbres.

Los conductores de los demás vehículos involucrados presentaban lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Se informó que el conductor de la revolvedora huyó del lugar. Por su parte, Protección Civil del estado también informó del percance que afectó la vialidad en la zona.