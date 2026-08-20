García Harfuch informa decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo en Mexicali

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, con intercambio de información con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se logró el aseguramiento de 120 kilos de pastillas de fentanilo, en un operativo realizado en Mexicali, Baja California.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina, participando en el 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), detalló que la acción se realizó en contra de un grupo delictivo identificado como “Los Rusos”.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”.

Durante el operativo fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, además de un arma de fuego y vehículos. La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”, indicó el secretario García Harfuch.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad, Los Rusos es un grupo delictivo que opera, principalmente, como el brazo armado y operativo de la facción de La Mayiza, derivada del Cartel de Sinaloa, con los herederos de Ismael El Mayo Zambada.

Las investigaciones establecen que esta célula delictiva está encabezada por Jesús Alexandro Félix o Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, quien enfrenta cargos en Estados Unidos, en donde se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Los Rusos operan en la zona del Valle de Mexicali, con influencia en San Luis Río Colorado, Sonora, y áreas fronterizas como La Rumorosa y Tecate, para el tráfico de metanfetamina, fentanilo, cocaína y tráfico de migrantes.