Impacta rayo a tanque de Pemex y desata incendio en Coatzacoalcos

Un rayo derivado de una intensa tormenta eléctrica impactó la tarde de este miércoles la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, lo que desató un incendio en la válvula superior de la cúpula de un tanque criogénico que supuestamente se encontraba fuera de operación.

El siniestro se registró alrededor de las 17:50 horas, generando una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la zona industrial y portuaria del sur del estado. El fuego continuaba la mañana de este jueves.

A través de una tarjeta informativa, la empresa productiva del estado confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas. Como parte de los protocolos de seguridad industrial, decenas de trabajadores que laboraban en las instalaciones fueron desalojados de manera preventiva hacia zonas seguras.

Para el control y combate del fuego se movilizaron de inmediato brigadas internas de contraincendios de Pemex, con el respaldo operativo del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), así como elementos de apoyo procedentes de los complejos petroquímicos Morelos y Cangrejera, además de Protección Civil Municipal.

Las autoridades restringieron los accesos carreteros y la circulación en las inmediaciones del corredor industrial, como medida de precaución ante la presencia del producto remanente en el tanque afectado, identificado en el tanque con la clave TC-1005, que almacena gas L.P.

Durante la mañana de este jueves, las brigadas especializadas continuaban con las labores de enfriamiento de la estructura y la supervisión del perímetro para descartar riesgos mayores, a la espera de que la empresa emita un reporte detallado sobre el estado final de la estructura.