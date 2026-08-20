Semar recupera 626 equipos militares; trabajo evita gasto de 66.7 mdp

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) recuperó 626 equipos optoelectrónicos utilizados en las operaciones militares, trabajos que permitieron evitar gastos calculados en 66.7 millones de pesos.

Las labores fueron efectuadas entre enero de 2025 y junio de 2026 por personal del Centro de Mantenimiento Optoelectrónico (CEMANOE), instalación especializada que recibió 834 dispositivos durante ese periodo. De acuerdo con la institución, el índice acumulado de recuperación alcanzó 75.1 por ciento.

El centro se localiza en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, complejo instalado en el municipio de San José Chiapa, Puebla. Desde ese punto se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a equipos considerados esenciales para las tareas navales.

Entre los sistemas atendidos se encuentran dispositivos de observación y vigilancia, cámaras térmicas, visores nocturnos, componentes optoelectrónicos de directores de tiro y aparatos fotométricos.

Para desarrollar estas actividades, el CEMANOE cuenta con cinco laboratorios especializados. Cortesía

También se revisan equipos incorporados a vehículos aéreos no tripulados y sistemas submarinos operados a distancia.

Para desarrollar estas actividades, el CEMANOE cuenta con cinco laboratorios especializados: Fotometría, Infrarrojos, Optomecánica, Visión Nocturna y Directores de Tiro.

En estas áreas, técnicos navales realizan la inspección y el diagnóstico de cada dispositivo. Posteriormente, según las fallas detectadas, llevan a cabo tareas de desensamble, limpieza, reparación, ajuste y calibración, además de las pruebas necesarias antes de autorizar su regreso al servicio.

La recuperación de esta tecnología permite ampliar su periodo de funcionamiento y reincorporar componentes que, de otra manera, tendrían que sustituirse o enviarse a empresas externas para su reparación.

Con ello, la Armada de México busca disminuir la dependencia de proveedores particulares, reducir costos y conservar la disponibilidad de sistemas utilizados por sus distintas unidades operativas.

La recuperación de esta tecnología permite ampliar su periodo de funcionamiento y reincorporar componentes que, de otra manera, tendrían que sustituirse. Cortesía

La Semar señaló que los resultados obtenidos derivan de la experiencia y capacitación del personal asignado al CEMANOE. El objetivo es convertirlo en un centro de referencia mediante la actualización constante de sus capacidades técnicas y tecnológicas.

El mantenimiento especializado, agregó la institución, forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la autosuficiencia tecnológica y garantizar que los equipos permanezcan disponibles para las operaciones navales.