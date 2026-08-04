Tamaulipas elimina escuelas militarizadas; deberán regularizarse o cerrar

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó la eliminación del modelo educativo militarizado que opera en cinco academias del estado y advirtió que deberán integrarse al sistema de educación regular o dejar de funcionar.

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdés García, explicó que, por instrucción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, las autoridades educativas estatales serán las encargadas de supervisar que estas instituciones se incorporen al sistema educativo regular.

De acuerdo con las reuniones que ha sostenido con los responsables de estos planteles, la respuesta ha sido favorable.

“Hemos platicado ya con los responsables que están en Reynosa, con los que están en Altamira; se nos reportó un colegio militarizado, un campamento de verano en Matamoros que ya no existe, ya no funciona, y después nosotros como Educación Pública tenemos el Bachillerato Militarizado de Reynosa”, detalló.

Y subrayó: “Pero quedan clausuradas aquellas mal llamadas escuelas militarizadas”.

Secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdés García. Especial

Valdés García explicó que este tipo de instituciones eran supervisadas por la milicia, pero esa vigilancia concluyó en 2008, lo que generó una laguna jurídica que impedía a la Secretaría de Educación intervenir.

“Las secretarías de Educación, tanto estatales como federales, otorgamos los RVOE para impartir educación regular en primaria, secundaria o preparatoria, pero en el caso de las escuelas militarizadas no se podían revisar”, precisó.

El secretario mencionó el caso de la academia Doenitz, una asociación civil donde ocurrieron los hechos que evidenciaron el problema. Señaló que funcionaba como campamento de verano, fuera del calendario escolar y con alumnos no regularizados.

Adelantó que este miércoles los 32 secretarios de Educación del país sostendrán una reunión con el titular de la SEP, Mario Delgado, para definir el mecanismo que impida la repetición de estas prácticas en instituciones de educación básica. Agregó que también se analiza su aplicación en el nivel medio superior.

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La iniciativa para regular campamentos

Valdés García informó que en el Congreso local se analiza una iniciativa para regular los campamentos de verano.

“Hay unos diputados que nos invitaron para avanzar y poder regular los campamentos de verano. Es otra situación que tendríamos como función: regular los internados”, indicó.

Alertó que actualmente los cursos de verano no están regulados, pero señaló que, si los legisladores avanzan en ese tema, la dependencia colaborará para establecer un marco regulatorio.

Explicó que la iniciativa definirá las atribuciones que corresponden a los municipios, a los particulares y a la Secretaría de Educación.

El funcionario añadió que otra institución que deberá participar es la Secretaría de Turismo, debido a la existencia de campamentos de verano en albercas, hoteles, clubes deportivos, pentatlón, escuelas e incluso domicilios particulares.