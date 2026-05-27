Tala de ceiba de 150 años desata furia de ambientalistas en Veracruz

La tala de una ceiba de más de 150 años en el camellón de la avenida Salvador Díaz Mirón, de este puerto, desató un reclamo conjunto de ambientalistas y colectivos ciudadanos, quienes acusaron al ayuntamiento de actuar “sin una política clara de conservación del arbolado histórico” y de intervenir “solo cuando el deterioro ya es irreversible”.

La Dirección de Medio Ambiente municipal informó que el ejemplar presentaba pudrición interna, cavidades estructurales y afectación por hongos, lo que representaba un riesgo para transeúntes y automovilistas. Sin embargo, organizaciones como Veracruz en Red por el Clima y Guardianes del Camellón sostienen que el daño no surgió de la noche a la mañana, sino que es consecuencia de años de falta de mantenimiento, podas inadecuadas y ausencia de monitoreo técnico.

“Una ceiba no llega a este estado en un año. Esto es resultado de abandono”, señalaron los colectivos en un posicionamiento público.

La ceiba formaba parte del arbolado histórico que acompañó la expansión urbana del Veracruz moderno desde finales del siglo XIX. Era un referente en la antigua traza del bulevar y un símbolo asociado a la vida comunitaria del puerto, señalaron los grupos inconformes.

Y advirtieron que la tala de la ceiba no es un hecho aislado. En los últimos años, varios árboles centenarios del mismo corredor han sido retirados sin que exista un inventario público, un programa de manejo preventivo o un plan de sustitución con especies nativas de gran porte.

“Cada árbol que cae es tratado como un incidente, no como un síntoma”, señalaron. Exigen que el municipio publique los dictámenes completos, establezca un protocolo de revisión anual y convoque a especialistas de la Universidad Veracruzana para un diagnóstico independiente.

Por su parte, el ayuntamiento anunció que realizará un levantamiento técnico del arbolado de Díaz Mirón, en coordinación con especialistas, y que impulsará un programa de reforestación urbana. Sin embargo, los colectivos insisten en que la revisión llega tarde y que la ciudad necesita una política pública que reconozca el valor ambiental, histórico y cultural de sus árboles longevos.