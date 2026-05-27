Becerros mueran calcinados dentro de un tráiler en la autopista Arco Norte

Un tractocamión que transportaba alrededor de 100 cabezas de ganado se incendió la tarde de este martes sobre la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 175, en Hidalgo, lo que provocó el cierre total de la circulación y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó presuntamente por una falla mecánica cuando la unidad circulaba en el tramo Calpulalpan–Ciudad Sahagún. Las llamas consumieron por completo el remolque que trasladaba becerros con dirección hacia Querétaro.

Personal de bomberos atienden un accidente en el Arco Norte Foto: Especial

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos de Emiliano Zapata y personal de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo para controlar el incendio y desviar el tránsito vehicular hacia la carretera Apan–El Aserradero.

Animales que quedaron varados tras un accidente en el Arco Norte Foto: Especial

Tras el siniestro, varios animales murieron calcinados y otros quedaron dispersos sobre la vialidad. Testigos señalaron que, mientras se desarrollaban las labores de atención, pobladores ingresaron a la zona para llevarse parte del ganado muerto y algunos ejemplares que sobrevivieron al incendio.

Las maniobras para sofocar el fuego y retirar la unidad siniestrada mantuvieron bloqueada la autopista durante varias horas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Animales que murieron tras un accidente en el Arco Norte Foto: Especial

Más accidentes en Arco Norte

El pasado 3 de mayo, un aparatoso accidente registrado sobre la autopista Arco Norte dejó al menos 11 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, luego de que una camioneta tipo van fuera impactada por un tráiler a la altura del kilómetro 111 en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

De acuerdo con los servicios de emergencia, las víctimas integraban un grupo de danza originario de la comunidad de Tlaminulpa, quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una presentación cultural.

El viaje, que tenía como objetivo difundir sus tradiciones, se vio abruptamente interrumpido tras el fuerte choque, cuyas causas aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Testigos en el lugar señalaron que el impacto fue de gran magnitud, lo que movilizó a cuerpos de emergencia de la región.

Paramédicos y elementos de rescate acudieron rápidamente para brindar atención a los heridos, algunos de los cuales presentaban golpes de consideración.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional Tula-Tepeji, donde permanecieron bajo observación médica.