Detienen en Cuajimalpa a cuatro sujetos por tala ilegal 

La policía de Cuajimalpa detuvo a cuatro personas en la colonia Bosques de las Lomas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de tala ilegal.

La Unidad Departamental de Rescate Ecológico de la demarcación presentó una denuncia contra los detenidos ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana por el delito contra el ambiente en su modalidad de derribo ilícito de árbol en área verde de suelo urbano.

De acuerdo con el relato de los hechos en la denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la calle Bosque de Tulipanes tras un reporte ciudadano.

En el sitio, los oficiales sorprendieron a cuatro hombres presuntamente realizando labores de poda y derribo sin contar con la autorización correspondiente expedida por la alcaldía.

Durante la inspección se aseguraron herramientas como motosierras, una hacha y equipo de trabajo, lo cual habría sido utilizado para el corte del árbol. Las autoridades también documentaron la presencia de restos de poda y un tronco de aproximadamente 40 centímetros de diámetro.

El dictamen técnico ambiental elaborado por la Dirección General de Sustentabilidad señala que el árbol intervenido corresponde a un encino laurelillo (Quercus laurina), especie nativa.

El documento advierte que el ejemplar presentaba afectaciones derivadas de una poda severa y que su derribo implicaba una afectación ambiental, por lo que se recomendaba su restitución mediante compensación con especies equivalentes.

Tras la detención, los cuatro implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía precisó que se trata de un presunto delito ambiental agravado por realizarse en suelo urbano con valor ambiental.