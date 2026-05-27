Reforma judicial deja en el aire pensiones de juzgadores

La reforma de la reforma judicial deja en el aire los derechos económicos de los juzgadores que serán relevados en 2028, por la reciente eliminación de las llamadas pensiones doradas.

Esta incertidumbre reactivó en la Cámara de Diputados el debate sobre el carácter no retroactivo de las condiciones laborales durante la presentación de reservas en la discusión en lo particular de esa iniciativa presidencial.

La bancada de Acción Nacional hizo suyas las propuestas de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, al igual que la legisladora de Morena, Olga Sánchez Cordero.

En la presentación de los argumentos en favor se llevó hasta la tribuna de San Lázaro un corrido de los jubilados en el que se reclama que al final de la vida se pierdan las retribuciones para las cuales se trabajó.

Fue la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) quien compartió un fragmento de la canción:

“Horas extras, noches largas, lejos siempre del hogar, viendo a hijos crecer solos por tener que trabajar, con la fe de que el mañana recompense el sacrificio, hoy nos pagan con desprecio, nos recortan el ganado beneficio. Hoy todas las pensiones son doradas. Son ganadas con sudor y con heridas”.

La diputada Margarita Zavala (PAN) informó del respaldo a la reserva de la Asociación Mexicana de Juzgadoras que busca estabilidad en el cargo, a fin de que, durante el régimen de transición, no se utilicen procedimientos administrativos o disciplinarios con fines de presión, coacción o represalia; que los cambios de adscripción estén fundamentados sin que impliquen afectaciones arbitrarias; que no haya condicionamiento de los derechos económicos o compensatorios previstos en la reforma de la reforma.

“Les han mentido a los trabajadores del Poder Judicial federal y local, les han mentido a los trabajadores de empresas como la CFE o de Banobras o de Nafin, han mentido al pueblo de México, por eso también estamos aquí”, expuso la panista.

La diputada de Morena Olga Sánchez Cordero no logró el respaldo de los compañeros de su bancada ni siquiera para discutir la reserva que, dijo, buscaba reconocer la importancia de garantizar la estabilidad en el cargo durante el periodo transitorio.

La ministra en retiro se pronunció en favor de que, para los juzgadores que habrán de retirarse, “se considere esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, incluyendo una indemnización justa para quienes concluyan su encargo por separación voluntaria, declinación o no resulten electos".

La diputada Eva María Vasquez Hernández (PAN) presentó otra reserva para evitar descuentos arbitrarios en las pensiones.

Qué fácil es hablar así de austeridad, quitándoles el dinero a las personas jubiladas. Qué fácil es sentirse los grandes transformadores cuando afectan a adultos mayores”, dijo.

La panista se refirió también a los jubilados y pensionados de Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, señaló, “están viendo cómo les reducen sus pensiones e ingresos en la etapa más vulnerable de su vida”,

La reserva de Vásquez Hernández buscaba que las pensiones vigentes antes de la reforma al 127 de la Constitución -aprobada en marzo- no sean afectadas de manera retroactiva.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) igualmente presentó una reserva sustentada en el Artículo 14 constitucional, en el sentido de que ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de ninguna persona.