Suspenden clases en secundaria de Queretaro tras ataque de alumno

Tres adultos y un menor resultaron lesionados tras la agresión con arma blanca de un estudiante al interior de la Secundaria General Esperanza Cabrera en Paseos de San Miguel, al norte de la capital queretana.

Fue durante el turno vespertino, alrededor de las 5 de la tarde, cuando un estudiante agredió a compañeros y personal del plantel; el hecho fue reportado a la línea de emergencias.

El estudiante fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en tanto, dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer donde reciben atención médica y se reportaron fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras versiones, el sometimiento y posterior detención fue iniciada por personal de intendencia del plantel educativo. Incluso, en un video que circula en redes sociales, se aprecian dos figuras masculinas, el que pareciera ser el menor agresor y quien, de acuerdo a lo que ahí se dice, sería el intendente, quien, de acuerdo con versiones extraoficiales, termina por contener al presunto infractor.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre las razones de la agresión ni la situación jurídica del menor detenido.

Cerca de las 7:00 de la noche, la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) emitió un comunicado señalando la aplicación de los protocolos de emergencia y la disposición para colaborar con las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

“Se realizó el llamado al 9-1-1 para solicitar la intervención de las autoridades competentes, a quienes corresponde realizar las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar posibles responsabilidades”, menciona el documento.

Padres y madres de familia han externado su molestia al afirmar que no fueron notificados de la situación, algunos de ellos se enteraron por llamadas de sus hijos y, en otros casos, supieron del caso hasta la hora de la salida del turno vespertino, 8:00 de la noche, molestia que han manifestado a través de canales de comunicación de la misma escuela.

A través de un comunicado de la dirección del plantel, se informó de la suspensión de actividades para este jueves y viernes.