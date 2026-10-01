Adolescente con nueve meses de embarazo queda atrapada tras el paso de Polo

Un operativo de cuerpos de rescate de bomberos en Guaymas, Sonora, socorristas de Cruz Roja y la Comisión Nacional de Emergencias, utilizaron una lancha inflable para rescatar de un poblado que se quedó incomunicado por inundaciones, a una adolescente de 17 años, con nueve meses de embarazo, para evitar riesgos cuando presente dolores de parto.

El rescate ocurrió la madrugada del jueves 1 de octubre en el ejido Juan González, ‘el Cerrito’, municipio de Empalme, donde la joven quedó incomunicada por tres rupturas de la carretera, arrastradas por el arroyo crecido por el agua rodada de la sierra y zonas ribereñas por las lluvias torrenciales que dejó el huracán Polo.

En el operativo de rescate participaron paramédicos y Bomberos de Comisión Nacional de Emergencias, personal de Protección Civil y socorristas de Cruz Roja Mexicana.

Joven embarazada rescatada tras quedar atrapada por el paso de Polo en Sonora Foto: Especial

Quienes utilizaron camillas y una balsa para sacar a la mujer de la zona de riesgo.

Este es el segundo rescate de una mujer embarazada que ocurre durante la contingencia por el huracán Polo, el martes durante la tormenta, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), atendió a una mujer embarazada.

La paciente, con 40 semanas de gestación y trabajo de parto, fue evacuada desde una comunidad alejada de Empalme por Protección Civil ante las condiciones meteorológicas adversas.

Posteriormente, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas trasladó a la mujer en ambulancia hasta el Hospital General de Guaymas, donde recibió atención médica oportuna y especializada. En el hospital fue atendida exitosamente, como parte de las acciones coordinadas para proteger a la población vulnerable durante la emergencia.

Joven embarazada rescatada tras quedar atrapada por el paso de Polo en Sonora Foto: Especial

Hay mil 200 personas incomunicadas tras paso de Polo

Alrededor de mil 200 personas permanecen incomunicadas en el municipio de Soaqui Grande, Sonora, tras el colapso de un tramo carretero, informó el presidente municipal Gildardo Olivarría Ruiz, quien dijo que ya se realizan las gestiones para rehabilitar el camino.

El munícipe dijo que se trata del único acceso pavimentado a la localidad, mismo que refiere desfogar el agua y repararse.

Ahorita tenemos el gran problema que estamos incomunicados por un puente que se llevó el fenómeno natural Polo, ahorita estamos en la restauración de hacer pase por la gente que tenemos a cargo, que salgan inmediatamente”, dijo.

El tramo carretero se vio afectado en su kilómetro 11 y conecta a Tecoripa con el municipio de Soaqui Grande.

Agregó que poseen alimentación energía eléctrica y servicios públicos, en tanto esperan que en las próximas horas pueda mejorar la situación.

Un total de siete son los municipios en donde impactó con más fuerza el huracán “Polo”, con afectaciones a infraestructura urbana, avería de puentes, inundaciones e incomunicaciones, informó Daniel Abraham Gámez Martínez coordinador estatal de Protección Civil en la entidad.

Indicó que fue en las localidades de Navojoa, Guaymas, Empalme, Bácum, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Soaqui Grande donde más registraron daños.

Añadió que los principales reportes atendidos fueron inundaciones, daños, deslaves, puentes dañados, riesgo estructural y restablecimiento de energía eléctrica.

Hubo un total de mil 228 personas que tuvieron que ser trasladas a albergues ante el riesgo de “Polo”.