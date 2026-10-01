SEP lamenta muerte de subdirectora en secundaria de Torreón

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos ocurridos en una escuela secundaria del ejido La Unión en Torreón, Coahuila, donde falleció una docente, y anunció que brindará acompañamiento institucional a la comunidad escolar.

En una tarjeta informativa, la dependencia federal calificó como “reprobables” los hechos y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la docente, así como a la comunidad educativa.

La SEP señaló que el acompañamiento a los integrantes de la comunidad escolar se realizará con respeto a las investigaciones en curso y a las determinaciones de las autoridades competentes.

La dependencia señaló que corresponde a las autoridades encargadas de la investigación determinar lo ocurrido.

Detienen a responsables

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó tanto la captura de los perpetradores como la identidad de la persona que murió debido a la agresión.

“Se confirma el lamentable deceso de una persona del sexo femenino, subdirectora del plantel pierde la vida”, declaró el funcionario estatal.

Asimismo, el fiscal ratificó que los dos jóvenes agresores ya se encuentran detenidos y bajo custodia policial para iniciar el proceso legal correspondiente.

El fiscal del estado dijo que realizarán las investigaciones para determinar el móvil de la agresión, la cual calificó como "brutal".

Agregó que los dos hermanos irrumpieron en el plantel y en su primera declaración afirmaron que tenían "sentimientos" contra dicha institución.