Localizan arma de fuego durante revisión de mochilas en secundaria de Hidalgo

Una pistola y varios cartuchos fueron localizados al interior de una escuela secundaria de Huasca de Ocampo, situación que provocó la movilización de elementos de seguridad y activó los protocolos correspondientes dentro del plantel educativo.

El hallazgo se registró en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano, donde durante un operativo de revisión de mochilas fue localizada el arma de fuego entre las pertenencias de un estudiante de 13 años.

Tras detectar la pistola, se solicitó la intervención de las autoridades de seguridad, cuyos elementos acudieron a la institución para asegurar el arma y los cartuchos, además de dar seguimiento al caso conforme a los procedimientos establecidos.

El hecho generó preocupación entre la comunidad escolar, debido a la presencia de un arma de fuego dentro de un plantel donde diariamente acuden estudiantes, docentes y personal administrativo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cómo fue obtenida el arma ni con qué finalidad habría sido llevada al centro educativo. Estos aspectos forman parte del seguimiento que realizan las instancias competentes.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó que, tras conocer el caso, fueron activados los protocolos institucionales y se estableció coordinación con las autoridades correspondientes, directivos escolares y madres y padres de familia.

La dependencia señaló que la seguridad de la comunidad educativa es una prioridad y exhortó a las familias a mantener comunicación con sus hijos y supervisar los objetos que llevan a los centros escolares.

Asimismo, pidió evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre lo ocurrido y reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo para estudiantes o trabajadores de las instituciones educativas.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, mientras se continúa con el seguimiento para determinar las circunstancias relacionadas con el ingreso del arma y los cartuchos al plantel.