Suspenden clases presenciales en Colima por violencia y bloqueos

En el estado de Colima fueron suspendidas las clases presenciales en cuatro municipios tras los hechos violentos y bloqueos carreteros registrados la tarde y noche del lunes.

Durante la madrugada del martes, el gobierno de Colima informó que serían los municipios de Manzanillo, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, a los que se les hacía la recomendación de tener clases en línea.

La suspensión ocurrió luego de un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades de seguridad pública en las inmediaciones de la comunidad de Caleras en Tecomán, donde murieron dos presuntos delincuentes y dos elementos de la Fiscalía General del Estado resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

Tras estos hechos se registraron narcobloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos de la autopista Colima-Manzanillo, generando afectaciones a transportistas y automovilistas.

Este martes continúan los recorridos de vigilancia por parte de fuerzas federales y estatales para reforzar la seguridad y restablecer la circulación en la zona.