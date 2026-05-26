Detienen a joven de 18 años señalado como generador de violencia en Nuevo León

Un joven, de tan solo 18 años, que ya es considerado como generador de violencia y sospechoso de homicidio fue detenido en un operativo ejecutado por elementos de Fuerza Civil, Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León.

La detención se ejecutó en el ayuntamiento de Guadalupe durante un despliegue ejecutado la mañana de este martes en la colonia Valle Soleado.

El operativo se desprende de que el hombre ya había sido visto merodeando por la zona.

Su captura se realizó en el cruce de Valle Fértil y la avenida Ruiz Cortines donde visualizaron a un joven con facciones similares que ya traían para su búsqueda.

Los uniformados lo abordaron y el presunto se identificó como Daniel “N”, de 18 años.

Entre sus pertenencias encontraron: envoltorios de narcóticos, así como dispositivos móviles.

El joven ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, además de ser considerado como generador de violencia en un grupo criminal.

Daniel “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.