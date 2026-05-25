Violencia paraliza accesos a Tecomán; habitantes se resguardan tras bloqueos

Por: Abraham Acosta Martínez / Corresponsal

La violencia registrada este lunes en Tecomán no sólo dejó un presunto delincuente abatido y dos agentes heridos; también provocó el cierre de accesos, vehículos incendiados, caos vial y una comunidad prácticamente paralizada por el temor.

Durante varias horas, los accesos hacia este municipio colimense permanecieron bloqueados luego de una serie de narcobloqueos registrados tras un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades de seguridad en las inmediaciones de la comunidad de Caleras.

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De acuerdo con información de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, elementos de la Policía Investigadora realizaban actos relacionados con un reporte al número de emergencias 911 cuando fueron atacados a balazos por ocupantes de un vehículo.

Tras la agresión, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores murió en el lugar y dos agentes de la Fiscalía General del Estado resultaron lesionados.

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Minutos después comenzaron los incendios de vehículos en distintos puntos de Tecomán y sobre la carretera Colima-Manzanillo, una de las principales vías de conexión hacia la costa del estado.

Entre las unidades incendiadas se encontraban tráileres de carga y un autobús de pasajeros, lo que provocó largas filas de vehículos y dejó varadas a cientos de personas mientras continuaban los operativos de seguridad.

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Uno de los hechos que generó mayores complicaciones ocurrió cuando presuntos integrantes de la delincuencia organizada incendiaron un vehículo de carga y lo atravesaron sobre las vías del tren. Poco después, la unidad fue impactada por una locomotora, aumentando el caos en la zona y dificultando las labores para restablecer la circulación.

En la comunidad de Caleras, habitantes evitaron salir de sus viviendas durante gran parte del día ante el temor de nuevos enfrentamientos. Calles semivacías y comercios cerrados dieron a la localidad la apariencia de un pueblo fantasma.

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La comunidad, perteneciente al municipio de Tecomán, cuenta con una población cercana a los mil 800 habitantes y quedó prácticamente aislada mientras se mantenía el despliegue de fuerzas federales y estatales.

Protección Civil informó más tarde que los incendios fueron controlados, aunque las investigaciones continúan para localizar a los responsables de los ataques y los bloqueos registrados en la región.