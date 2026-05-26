Marco Antonio Almanza comparece ante FGR; "nunca he pertenecido a un grupo delictivo"

Quien fuera jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, se dijo inocente y dispuesto a colaborar con las autoridades, negando su relación con células del crimen organizado en Sinaloa.

Antes de ingresar a la Fiscalía General de la República, a donde acudió a solicitud de las propias autoridades federales, rechazó tener intenciones de acudir a los Estados Unidos a entregarse, reiterando su inocencia.

Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Toda mi vida: 31 años, 6 meses, 5 días, fui policía investigador y me preparé para eso, hice las cosas con bien todo el tiempo”, señaló.

Reveló haber entrado y salido a Estados Unidos, unos cuatro días antes de darse a conocer las acusaciones en su contra, pues había estado cruzando por motivos de trabajo, relacionados con la agricultura.

Aseguró que el mismo, al enterarse de lo ocurrió, envió un oficio a las autoridades para precisar el lugar en donde podía ser localizado, si llegaran a requerirlo, porque esta dispuesto a dar la cara y a aclarar los señalamientos en su contra.

Sin embargo, reiteró que no lo hará en los Estados Unidos, pues no existen garantías de una buena investigación.

Los que se entregaron tuvieron sus razones, a lo mejor en su momento fue lo mejor para ellos. Así lo vieron o su familia o al grupo al que pertenecen se los aconsejo”, expresó.

Almanza enfatizó en que, su trabajo lo hizo con rectitud y apegado a la legalidad, tanto que no requiere de escoltas, después de tantos años de servicio.

Marco Antonio Almanza Avilés fue jefe de la Policía de Investigación de 2017 a 2022, con Marco Antonio Higuera Gómez, Juan José Ríos Estavillo y Sara Bruna Quiñonez, y antes de retirarse, intento ser nombrado Fiscal General, pero no lo consiguió.

De acuerdo a las acusaciones de Estados Unidos, el exjefe policíaco aceptaba sobornos de “Los Chapitos”, con quien se habría reunido entre 2017 y 2018, les permitía transportar drogas y ejercía ordenes de arresto contra sus oponentes.