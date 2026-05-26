Fundación ILAS alerta por crisis de abuso sexual infantil y presenta herramienta con IA

La Fundación ILAS presentó este lunes VigIA, una herramienta basada en inteligencia artificial diseñada para detectar señales de riesgo y prevenir casos de abuso sexual infantil en México.

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Durante un evento realizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, la organización advirtió que el país se encuentra entre los cinco con mayor incidencia de abuso sexual infantil entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Según datos difundidos por la fundación, más de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual cada año y el 84.5 por ciento de los casos ocurre entre menores de 3 a 13 años. Además, indicó que cada cinco minutos más de 10 menores son abusados sexualmente y cerca del 80 por ciento de los casos no se denuncia.

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La organización también citó cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que estiman que en México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales anualmente y nueve de cada diez víctimas son mujeres.

VigIA permitirá analizar conversaciones para detectar grooming, emitir alertas en tiempo real por posibles situaciones de abuso o violencia, activar geocercas mediante GPS y utilizar un botón de pánico con grabación de emergencia.

La presentación contó con la participación de organizaciones civiles, especialistas y figuras públicas vinculadas a la protección de la infancia.