Suspenden clases en Colima, Querétaro e Hidalgo por seguridad 

Ante la ola de violencia registrada este domingo en el estado de Colima tras la muerte de “El Mencho”, por bloqueos carreteros, quema de vehículos y afectaciones a negocios, el Gobierno del estado determinó la suspensión de clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todos los niveles educativos y turnos en la entidad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación y Cultura de Colima informó que esta medida tiene como objetivo salvaguardar la seguridad y tranquilidad de estudiantes, así como del personal docente y administrativo del sector educativo, ante el despliegue de operativos de seguridad que se mantienen activos en diferentes puntos del estado.

La autoridad estatal señaló que la prioridad es garantizar la integridad de la comunidad escolar, por lo que se optó por una acción preventiva mientras continúan las acciones coordinadas en materia de seguridad.

Asimismo, se exhortó a madres y padres de familia, así como al personal educativo, a mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reanudación de actividades académicas.

El Gobierno de Colima reiteró su compromiso con la paz y la tranquilidad de las familias colimenses y subrayó que se mantiene una coordinación permanente con fuerzas federales y distintas instituciones federales, como parte de la estrategia para restablecer el orden y la seguridad.

Finalmente, se informó que las instituciones estatales y federales con presencia en la entidad continúan en sesión permanente dentro de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, con el fin de dar seguimiento a los hechos y definir acciones conjuntas.

Querétaro también suspende clases por prevención

El Gobierno de Querétaro anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos este lunes 23 de febrero, como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en entidades vecinas tras el abatimiento de “El Mencho”.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, informó que aunque la entidad se mantiene en calma y sin incidentes, se determinó aplicar acciones de prevención para proteger a la comunidad escolar.

Precisó que la medida aplica para educación básica, media superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas.

El estado se mantiene en tranquilidad; sin embargo, ante situaciones en estados colindantes, se opta por priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo”, señaló en un comunicado.

Asimismo, exhortó a madres, padres y alumnos a mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se informará oportunamente sobre la reanudación de actividades.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri encabezó una reunión con el gabinete de seguridad, en la que se acordó reforzar la vigilancia en puntos estratégicos y carreteras limítrofes como parte del operativo preventivo.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Foto: Especial

Clases a distancia en planteles regionales de la Universidad de Hidalgo

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo informó que este lunes 23 de febrero cuatro de sus unidades académicas operarán bajo modalidad virtual como acción preventiva ante situaciones que podrían afectar la movilidad en distintos puntos del país.

La medida aplica para la Escuela Superior de Atotonilco de Tula, ubicada en Atotonilco de Tula; la Escuela Superior de Tepeji del Río, en Tepeji del Río de Ocampo; la Escuela Superior de Tlahuelilpan, en Tlahuelilpan; así como la Escuela Preparatoria Número 6, con sede en Tlaxcoapan.

De acuerdo con el posicionamiento institucional, la decisión tiene como objetivo priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante reportes de incidentes registrados en diversas regiones del país, donde se han presentado bloqueos y quema de vehículos.

Las autoridades universitarias precisaron que las evaluaciones programadas para esa fecha serán reprogramadas, a fin de evitar afectaciones en el rendimiento académico del alumnado.

En cuanto al resto de los institutos y dependencias de la universidad en el estado, las actividades continuarán de manera habitual; no obstante, se otorgarán consideraciones especiales a quienes enfrenten dificultades para trasladarse.

En la entidad, al menos seis municipios reportaron incendios de vehículos en las últimas horas, aunque no se confirmaron cierres carreteros. La universidad exhortó a su comunidad a mantenerse atenta a la información difundida a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización.

Con información de Emmanuel Rincón

JCS