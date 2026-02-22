Conago refrenda compromiso con la paz, legalidad y seguridad de México

Ante los hechos ocurridos el día de hoy, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) reconoció las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

De igual forma, las y los gobernadores del país reconocieron el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyo compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población.

Desde sus federativas, refrendaron su disposición de:

Mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México.

Respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta de la República.

Trabajar, desde el ámbito de nuestras competencias, para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos.

Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia. Impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

Asimismo, los integrantes de la Conago expresaron su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos”, destacó la Conago.

