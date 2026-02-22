Conago refrenda compromiso con la paz, legalidad y seguridad de México
Ante los hechos ocurridos el día de hoy, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) reconoció las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
De igual forma, las y los gobernadores del país reconocieron el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyo compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población.
Desde sus federativas, refrendaron su disposición de:
- Mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México.
- Respaldar la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta de la República.
- Trabajar, desde el ámbito de nuestras competencias, para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos.
- Fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención, inteligencia y procuración de justicia. Impulsar acciones integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.
Asimismo, los integrantes de la Conago expresaron su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad.
“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de todas y todos los mexicanos”, destacó la Conago.
