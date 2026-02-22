“Vivimos horas críticas; continúa el código rojo”: Pablo Lemus

Tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobernador Pablo Lemus destacó que Jalisco vivió horas críticas.

A través de un video publicado en redes sociales, Pablo Lemus detalló que desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, se mantuvo una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de gobierno.

Resaltó que se vivieron horas críticas en las que “se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el Área Metropolitana y quiero reconocer de corazón a todas las personas que integran las corporaciones de seguridad, salud y protección civil, porque con su esfuerzo este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a restablecer poco a poco el orden”.

En la grabación de casi 3 minutos y medio, Pablo Lemus explicó que mantuvo comunicación directa y constante con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de Defensa y con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Destacó que su compromiso es seguir trabajando continuar trabajando, de una manera coordinada, con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gabinete de seguridad federal.

Dejó claro que el objetivo durante esta jornada fue salvaguardar la seguridad de las personas; por tal motivo, desde temprano la mesa de seguridad activó el código rojo, mismo que continúa hasta este momento para coordinar el trabajo de toda las corporaciones de seguridad.

Agregó que se suspendió el sistema de transporte público y los eventos masivos para inhibir mayores afectaciones a la población; además, dio la orden de suspender las clases este lunes 23 de febrero.

Adelantó que en las próximas horas el sistema de transporte se reactivará al 100 por ciento. Hizo un especial reconocimiento a la sociedad jalisciense, porque “ante la incertidumbre de las primeras horas actuó de manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios”.

Por último, hizo un amplio reconocimiento a la sociedad jalisciense, porque ante la incertidumbre de las primeras horas actuó de manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios.

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares… pic.twitter.com/Fopv6ZjKz3 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 23, 2026

jcp