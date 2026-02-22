Aeroméxico cancela vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic

Aeroméxico informa que derivado de los acontecimientos registrados en diversos puntos del país, se cancelan, este domingo, vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.

A través de un mensaje, Aeroméxico detalla que el resto de sus operaciones se mantiene sin ajustes.

En su página web, Aeroméxico publicó que debido a los disturbios en el estado de Jalisco, que están afectando diversas vialidades, se activó la política de protección para los pasajeros afectados.

Se explica que es “aplicable para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 22 de febrero de 2026”.

Y se resalta que esta política tiene vigencia hasta el 25 de febrero de 2026.

Aeroméxico especifica que los itinerarios afectados son

Todos los viajes desde / hacia:

*Guadalajara, Jal. (GDL)

*Puerto Vallarta, Jal. (PVR)

*Manzanillo, Col. (ZLO)

*Tepic, Nay. (TPQ)

También detalla que la protección a pasajeros aplica para “todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas, se autoriza la siguiente política, siempre y cuando se solicite en las fechas mencionadas en este documento y limitado a solo una ocasión por cliente:

No cobrar cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

Se condona el cargo por expedición de boleto.

Se permite cambio de ruta sin cargo. En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

jcp